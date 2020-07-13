شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: أعانى من جلطة في المخ معطلالى الجنب الشمال ولن أعتزل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان لطفى لبيب، أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لابد ان يكون ذو مرونة عصبية وعضلية ويجب أن يكون جسده رياضيا، لأن مهنة التمثيل مش سهلة ومتعبة جدا، وأنا بعتبرها ثانى مهنة صعبة بعد عمال المناجم.

وأضاف لطفى لبيب خلال استضافته في برنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الابراشى، المذاع على القناة الأولى، أنا لا أكتم سرا فأنا في حالة مرض وأعانى من جلطة في المخ معطلالى الجنب الشمال كاملا، فالتمثيل بالنسبة لى ليس في كامل رونقى، ولكن ليس معنى كلامى انى سأعتزل فوقت ما يجيى حاجة كويسة بس تكون بشروطى الصحية هاعملها لأنى مقدرش أعيش من غير فن، ولأنى بحب مود العمل وبستمتع به.

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يذكر أن أخر أعمال الفنان لطفى لبيب، مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.