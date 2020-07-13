شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون مشاهدة لحلقة اعتراف زوجة ويل سميث بخيانته علي الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع فارايتي أن عدد مشاهدات حلقة جادا سميث والتي اعلنت فيها عن خيانتها لزوجها ويل سميث، حققت ١٥ مليون مشاهدة علي الفيس بوك في ٢٤ ساعة فقط، فيما استطاعت الحلقة أن تصل حاليا إلي 22 مليون مشاهدة علي صقحة البرنامج بالفيس بوك.

وشهدت الحلقة اعتراف جادا زوجة النجم العالمي ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا أثناء زواجها من ويل سميث.

وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها علىFacebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا.

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وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.