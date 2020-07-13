شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الأوبرا ملتزم بالكمامات والتباعد الاجتماعى فى حفل وهابيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاش جمهور الأوبرا ذكريات من زمن الفن الجميل، خلال إحدى حلقات سلسلة وهابيات والتى أقيمت على المسرح المكشوف، وانطلق الحفل بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على السلامة العامة.

وخلال الحفل امتزجت الأصالة التى تمثلت فى الروائع الخالدة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بالمعاصرة التى جسدها أصوات نجوم الأوبرا، كما برزت مهارة عازفى الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى أداء البرنامج الذى تضمن لحن قولى عملك إيه قلبي، إلى جانب أغانى يا دنيا يا غرامي، قلبي بيقول لى كلام، إيه انكتب ليا تغنى بهم أحمد نافع، ع اليادى، هان الود، مرسال الهوي، متي ستعرف شدت بهم آيات فاروق، يا وابور قول لى، يا ورد مين يشتريك، قصيدة سهرت وتالقت خلالهم ايمان عبد الغني، كما غنى أحمد عصام اسأل دموع عينيا، خايف أقول اللي في قلبي، يا مسافر وحدك وأمل حياتى.

وكانت دار الأوبرا المصرية قررت تأجيل حفل الفنان محمد منير والذى كان مقرر اقامتة مساء الخميس 16 يوليو بناء على رغبة الفنان، على أن يتم تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.