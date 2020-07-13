شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فيلم "تحت تهديد السلاح" للثنائى أيمن بهجت قمر وماندو العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف أيمن بهجت قمر لـ"الخليج 365" ، أن فيلم "تحت تهديد السلاح" يجمعه للمرة الثانية على التوالي مع المخرج ماندول العدل، بعدما قدما سوياً فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى بمشاركة الفنان أكرم حسنى، مشيراً إلى أن الفيلم من المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على كافة التفاصيل، وأشار قمر، أن فيلم "تحت تهديد السلاح" تدور أحداثه في إطار تشويقى وإثارة، حيث يتعرض بطل العمل لأزمة كبيرة وتقلب حياته رأساً على عقب، ليبدأ بعدها في البحث عن التفاصيل التي أدت لتلك الأزمة، وتتولى الأحداث.

ولف إلى أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم هانى سلامة، غادة عادل، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، المقرر أن يتم الأعلان عنهم تباعاً.

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يشار إلى أن أيمن بهجت قمر شارك في الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "فالنتينو" للنجم الكبير عادل إمام، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وعدد أخر من الفنانين، إخراج رامى إمام.