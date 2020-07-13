"بعث رسائل تهديد للفنانين".. منير مكرم يكشف سرقة هاتفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تعرض الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، لحادث سرقة، إذ قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول.
وقال "مكرم" في تصريح خاص لمصراوي، إنه توجه لعمل بلاغ بقسم شرطة الجيزة، وحرر محضر لإثبات سرقة هاتفه، منذ 7 أيام.
وتابع: "قام السارق بإرسال رسائل تهديد لأصدقائي على موقع فيسبوك، ومن بينهم فنانين وشخصيات عامة، فقمت بحذف حسابي على فيسبوك، وأنشأت آخر".
من ناحية أخرى، شارك الفنان منير مكرم في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وهو من بطولة بشرى، عمرو عابد، مؤمن نور، مادلين طبر، أحمد كرارة، ومن إخراج تامر حمزة.
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