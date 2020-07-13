بعد تألقه أمام كريستال بالاس.. يوسف الشريف يشيد بتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أشاد الفنان يوسف الشريف، بأداء محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني المحترف بالدوري الإنجليزي، الذي قدمه مع فريقه أستون فيلا أمام كريستال بالاس، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

ونشر الشريف إحصائية لأداء تريزيجيه في المباراة، عبر حسابه على تويتر، واكتفى بالتعليق قائلا: "تريزيجيه".

يذكر أن محمود تريزيجيه، أحرز هدفين لفريقه أمام كريستال بالاس، في الجولة ال٣٥ من الدوري الإنجليزي.