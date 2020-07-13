إنجي المقدم على "يخت" وصبا مبارك دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على يخت في البحر.

أنابيلا هلال

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام سيارتها في الشارع.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة".

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

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صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

عمر الشناوي

نشر الفنان عمر الشناوي صورة ظهر فيها مع نجله، على البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ناردين فرج

نشرت المذيعة ناردين فرج صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال سوداء.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها، وعلقت :"مساء الفل"