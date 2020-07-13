أحمد فلوكس عن أحمد حسن: "بلدياتي وراجل جدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة تجمعه بلاعب كرة القدم المعتزل الصقر أحمد حسن.

وكتب فلوكس، على الصورة التي طرحها عبر حسابه على إنستجرام: "مع أخويا و بلدياتي.. الراجل الجدع ابن الأصول.. العميد أحمد حسن".

Advertisements

ويواصل فلوكس، حالياً تحضيراته لمسلسل "زكريا"، الذي يخوض بطولته، وهو من تأليف محمد الشواف.

يذكر أن، أحمد فلوكس، يمتلك شركة هالك ستوديوز المنتجة للمسلسل.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.