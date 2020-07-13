إيمي طلعت زكريا: "وفاة أبي كانت وما زالت أصعب اختبار مررت به"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا، على استعادة ذكرياتها مع والدها الراحل، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ونشرت إيمي، صورة تجمعها معه، وعلقت: "وفاة أبي كانت وما زالت أصعب اختبار مررت به، ربنا يرحمك يا بابا، أنت وأمواتنا جميعا".

ورحل الفنان طلعت زكريا، عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية كبيرة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة".