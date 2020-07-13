كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 01:42 صباحاً - في مفاجأة صادمة اعترفت النجمة جادا بينيكيت سميث بخيانتها لزوجها الممثل العالمي ويل سميث.
وفي التفاصيل فقد اعترفت جادا سميث بخيانة زوجها مع مغني الراب أوغست أنتوني السينا وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وقالت جادا: "منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست، وأصبحنا أصدقاء جيدين حقاً، وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".
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وأشارت الى أن علاقتها مع أوغست كانت بعد إنفصالها من زوجها ويل.
وشرحت جادا أنها لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها ويل مجدداً، قائلة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".
إلا أن جادا أكدت أن علاقتها مع أوغست انتهت أيضاً، مؤكدة أنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، مشيرة الى أنها تصالحت مع ويل ووصلا الآن إلى ما أسمته "الحب غير المشروط".
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة ويل سميث تعترف:أنا خائنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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