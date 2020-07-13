ميرفت وجدي : إنتهيت من ألبومي الجديد وهذا موعد طرحه

انتهت المطربة الشابة ميرفت وجدي من تسجيل أغاني البومها الجديد، والمقرر طرحه في الأسواق، في الفترة المقبلة بعد أنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقالت "ميرفت" خلال أستضافتها في برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر ويعرضعلي قناة تن: "أنتهيت من الألبوم منذ أيام حيث يتضمن مجموعة من ألاغاني المميزة والتي سوف تكون مفاجأة للجمهور".
وأضافت: بعد أنتهائي من ألبوم"بنت البلد" بدأت فورا في العمل علي
وكانت ميرفت قد حلت ضيفة علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والأثنين علي قناة تن .
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