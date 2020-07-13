فن ومشاهير

ميرفت وجدي : إنتهيت من ألبومي الجديد وهذا موعد طرحه

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انتهت المطربة الشابة ميرفت وجدي من تسجيل أغاني البومها الجديد، والمقرر طرحه في الأسواق، في الفترة المقبلة بعد أنتهاء أزمة .

وقالت "ميرفت" خلال أستضافتها في برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر ويعرض

علي قناة تن: "أنتهيت من الألبوم منذ أيام حيث يتضمن مجموعة من ألاغاني المميزة والتي سوف تكون مفاجأة للجمهور".

وأضافت: بعد أنتهائي من ألبوم"بنت البلد" بدأت فورا في العمل علي

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الالبوم الجديد وحرصت فيه علي التنوع خاصة وان الالبوم الأول كان كله باللهجة المصرية ولكن الالبوم الثاني سوف يتضمن العديد من اللهجات ومنها اللهجة العراقية التي أعتز بها.

 

وكانت ميرفت قد حلت ضيفة علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والأثنين علي قناة تن .

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