بالفيديو.. ميس ايجيبت تحاور نسرين طافش برعاية مادلين طبر

قالت ألاء عاطف ملكة جمال مصر 2019، ان حلم وصولها الي لقب ملكة جمال مصر لم يكن سهلا، حيث تابعت كل مسابقات الجمال في العالم، وظللت اذاكر الامر وكانه أمتحان ثانوية عامة، حتي وصلت للقلب .

وأضافت: ان الأمر لم يكن سهلا والمشوار حتي الوصول الي اللقب كان صعبا للغاية فهو لا يعتمد علي الجمال

فقط بل ان الأمر يعتمد علي أمور أخري ومنها الروح والذكاء والثقافة.

وأستكملت كلامها قائلة: أن هناك العديد من الأمور كان من المقرر أن أقوم بها ولكن أزمة فيروس كورونا حالت دون ذلك .

واستطردت قائلة من أحلامي أن اعمل سفيرة لمصر في الخارج أو

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مذيعة فانا خريجة السن عين شمس قسم أسباني.

وخلال الفقرة تلقت الفنانة مادلين طبر أتصال من الفنانة نسرين طافش والتي تحدثت عن مسلسلها الجديد"الوجه الأخر" وحققت طبر حلم الاء بأن تكون مذيعة علي الهواء من خلال توجيهها أسئلة للفنانة نسرين طافش وعن طبيعة دورها في المسلسل الجديد الذي بدأ تصويره مؤخرا.

وكانت الاء قد حلت ضيفة علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والأثنين علي قناة تن.