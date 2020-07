على غرار تشابلن وديزني .. مذكرات مايكل جاكسون تكشف خطته للخلود

كشفت مذكرات النجم العالمي مايكل جاكسون، أنه كان مصممًا على أن يصبح واحدًا من أعظم نجوم الفن على مستوى العالم، وجاء ذلك من خلال كتاب جديد للصحفي ديلن هوارد، حيث تبنى جاكسون فكرة أن يكون خالدًا حتى بعد وفاته، ويكون بصمة في التاريخ، مؤكدًا أن history كان أقوى دليل على هذا الأمر.

وفيما يخص ملك البوب جاكسون فكان يتمنى أن يعقد الآلاف من الصفقات الناجحة، حيث كان يريد أن يوقع عقد حفلات مع سيرك دو

سوليه، بالإضافة إلى شركات العالمية سواء في الغرب أو العرب.

كما كان لدى مايكل جاكسون بعض الخطط لإعادة إنتاج أفلام مثل فرسخ تحت الماء، ورحلة سندباد السابعة، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة على حسب وصف جاكسون لها.

وكشفت المذكرات أيضًا عن سر خطير بخصوص مقتل ملك البوب مايكل جاكسون، حيث سردت المذكرات عن خوف مايكل جاكسون الشديد من شخص ما، دون أن يذكره، ويريد هذا الشخص أن يدمره، وجاء

نصًا في المذكرات: الأشرار في كل مكان .. يريدون تدميري وأخذ شركتي، وفي فقرة آخرى يريد هذا الشخص قتلي لو لم يستطع تدميري.

وجاء ذلك عقب إمضاء جولة this is it لملك البوب مايكل جاكسون الأخيرة، حيث كان يستعد للقيام بمحاولة أخيرة لإعادة إطلاق حياته المهنية وسداد ديونه المتزايدة، إلا أنه بالفعل تم قتله عن طريق الطبيب الخاص به المدعو كونراد موراي.

يذكر أن النجم العالمي مايكل جاكسون توفي يوم الخميس من شهر يوينو بعام 2009 عن عمر ناهز الـ 50 عامًا، بينما كان يستعد لجولته This Is It، وذلك نتيجة تناوله جرعة زائدة من عقار البروبوفول والبنزوديازيبين، الذي أعطاه إياه طبيبه الخاص الدكتور كونراد موراي.