تراند اليوم : لطفي لبيب يكشف حقيقة مرضه ويُعلن اعتزال الفن

طمأن الفنان لطفي لبيب، جمهوره على حالته الصحية، من خلال فيديو عرضته شاشة “التليفزيون المصري”، قبل بدء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج “التاسعة”، نافيًا في الوقت ذاته شائعة مرضه ونقله إلى غرفة العناية المركزة.

وقال “لبيب”، خلال الفيديو،: أنا كويس، وخبر أني اتنقلت للعناية المركزة والانعاش ده كاذب، أنا كويس الحمد لله في نعمه كبيرة وقادر على الحركة أهو وبتكلم حلو أهو، أطمئنوا أنا كويس”.