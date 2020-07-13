تراند اليوم : يتصدروا التريند بمايوه .. ويطلعوا مع عمرو أديب يقولوا تحرش

كل فنانة حرة أن تنشر على صفحاتها على مواقع التواصل ما تشاء من لقطات أو صور لحياتها أو كواليس اعمالها الفنية، طالما ان هذا لا يتعدى حدود القانون.

وطالما انها لم تظهر عارية .. فلا بأس .. تلبس مايوه تلبس شورت .. لها مطلق الحرية

مثلما فعلت النجمة روبي التى تصدرت التريند اليوم بصورة بالبيكيني على شاطئ البحر في الساحل الشمالي.

كل هذا مقبول طالما ان القانون لم يجرم هذا الأمر.

لكن غير المقبول هو ان تخرج روبي مثلا في مداخلة هاتفية مع ” عمرو أديب ” او غيره من الاعلاميين لتتحدث عن المتحرشين بصورتها على السوشيال ميديا وانها تلقت رسائل عبر صفحة التواصل الاجتماعي تخدش الحياء .

ببساطة يمكنها غلق التعليقات او حذفها او عدم متابعتها او الشكوى لموقع التواصل الاجتماعي بحذف المستخدم المسئ وغيرها من تصرفات نعلمها جميعا.

اما ان تهيص في الهيصة مثلما فعلت الفنانة الفاضلة رانيا يوسف

التي توعدت بالكشف كل يوم عن 5 متحرشين ” لفظيا ” بصورها على الانستجرام .

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فهو تريند غير محبب أبدا للفت الانتباه والانظار مثل واقعة البطانة الشهيرة .

صحيح انها غابت عن اضواء السينما .. لكنها تألقت في أضواء السوشيال ميديا .. وتريد من جديد ان تكتسب مزيدا من المتابعين والمزيد من الشهرة بمطاردة كل من كتب تعليقا لم يقع على هواها .. رغم انها يمكنها حذفه او حجبه او حتى اغلاق التعليقات بشكل كامل .. ولا ايه يا ست رانيا.

يكفي أنهم لم ينالوا ما نالته فتيات التيك توك من بلاغات من محامين النهي عن المنكر اياهم .. تتهمهم فيها بالفسق والفجور لا قدر الله .. واللحاق بسما المصري فى محبسها …

ولا هو حلال للفنانات وحرام على الفتيات …

روبي تتصدر التريند بمايوه الساحل :

وتصدرت الفنانة روبي التريند وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت جمهورها بصورة جديدة لها على عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك أثناء قضائها عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ولقد أثارت هذه الصورة جدلًا واسعًا.

وكان السر وراء إثارة الجدل أن الفنانة روبي قد ظهرت مرتدية كاش مايوه لونه أبيض شفاف يظهر ما أسفله وهو مايوه بيكيني باللون الأسود والأبيض، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها روبي الجدل بإطلالاتها فقد كانت لها أكثر من إطلالة ظهرت بها ولاقت الكثير من الإنتقادات وأحيانًا الإطراءات ولكن الأكيد أنها أثارت حولها الجدل.