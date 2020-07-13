تراند اليوم : سعد لمجرد يقرر تأجيل طرح أغنيته الجديدة ” عدي الكلام ” لهذا السبب

قررالفنان المغربي سعد لمجرد تأجيل طرح أحدث أعماله الفنية، وهو كليب “عدى الكلام”، للمرة الثانية، حدادا على أرواح الفنانين الذين توفو خلال الأيام الأخيرة.

ونشر سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على Instagram كشف من خلاله تأجيل موعد طرح الكليب، الذي كان من المقرر أن يطرح اليوم الأحد 12 يوليو، وتغيير الموعد لـ 15 يوليو الجاري، وعلق على الفيديو:

“حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء، سنأجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بأذن الله .. اللهم ارحمهم جميعا”.

وكان من المفترض أن يطرح سعد لمجرد أغنيته “عدى الكلام” في 5 يوليو الجاري، ولكن أعلن تأجيل طرحها حدادا على وفاة الفنانة رجاء الجداوي، وحدد يوم 12 يوليو كبديل للموعد الأول، ليعود من جديد لتأجيل طرحها بسبب النجم الذي توفاهم الله خلال الساعات الأخيرة، ومنها الفنان محمود رضا والمنتجة مي مسحال.

وأغنية “عدى الكلام” هي أول أغنية يقدمها سعد لمجرد باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما