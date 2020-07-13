تراند اليوم : أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إصابته بكورونا

وجه الفنان الهندي الكبير أميتاب باتشان، الشكر لجمهوره، الذين أعربوا عن قلقهم بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وفي أول تعليق للنجم الهندي، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، قال: “لكل الذين عبروا عن قلقهم وصلوا من أجلي ومن أجل أبهشيك وإيشواريا وحفيدتي، امتناني وحبي الذي لا ينتهي، ضممت يدي معا لكي أشكركم”.

وأثبتت الفحوصات أمس إصابة النجم أميتاب باتشان بفيروس كورونا، كما أصيب نجله “أبهشيك” بالفيروس، لينقلا لإحدى المستشفيات بالهند، واليوم تم إعلان إصابة زوجة ابنه النجم الهندية إيشواريا راي وحفيدته، لتخضعا للعزل المنزلي، بينما جاءت نتيجة التحليل لباقي أفراد الأسرة سلبية.