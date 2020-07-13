تراند اليوم : بالفيديو.. مايا دياب تشوق محبيها لحفلها المباشر بلقطات مذهله

قبيل حفلها المباشر يوم الأربعاء المقبل والذي ستبثه على يوتيوب، شوّقت الفنانة ​مايا دياب متابعيها بمشاركتها إياهم ببعض كواليس الحفل والتحضيرات له والإطلالات التي ستعتمدها.

وعلقت مايا على الفيديو فكتبت :”هالمرة اخترت الطبيعة.. الأربعاء 15/7/2020 الساعة 10 مساءً”، وأضافت أتواجد هنا منذ أربعة أيام وأعيش تجربة لا أريد أن تنتهي، هناك سحر غريب في هذا المكان، كأن روحاً غريبة موجودة هنا”، ولم تكشف مايا عن تفاصيل الحفل أو المكان الذي ستطلّ منه على الجمهور.

وبدت مايا بعدة لوكات تنوعت بين الفساتين اللماعة والملابس الكاجوال وحتى أنها في بعضها اعتمدت زينة للشعر على شكر تاج كبير من الورود.

إشارة إلى أن الحفل هذا هو الثالث لمايا وقد لقي هذا النوع من الحفلات نجاحاً ورواجاً بين محبيها.