تراند اليوم : إتفرج..جورج وسوف يسلطن من منزله ويطرب محبيه

قام الفنان ​جورج وسوف بمشاركة متابعيه بمقطع فيديو من منزله وهو يردد بعض كلمات أغانيه الشهيرة، وبدا على عكس ما يتم ترويجه من شائعات بصحة جيدة.

وكان الوسوف أحيا حفلاً غنائياً عبر الإنترنت على طريقة المباشر، تحت شعار “مكملين معاكم”، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة “اللايف” من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على محبيهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جورج وسوف قبل انطلاق الحفل أنه يحضرأعمالاً غنائية جديدة انتهى منها، أحدها سيطلقه قريبًا عبرمواقع التواصل متمنيًا أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.