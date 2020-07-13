هيفاء وهبي و مدير أعمالها.. أزمة ثقة تصل للمحاكم (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رمضان الماضى فوجئ الجمهور بقيام المطربة اللبنانية هيفاء وهبى برفع دعوى قضائية ضد محمد وزيرى مدير أعمالها السابق. والسبب اتهامها له بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وجاء فى الدعوة أن وزيرى كان يتعاقد على الأعمال التي تخصها بموجب توكيل له ويتسلم القيمة المادية المتفق عليها ليقوم بإيداعها في حسابها البنكى إلا أن الفنانة اتهمته بعد ذلك بسحب مبالغ مالية من حسابها وإيداعها في حسابه دون علمها. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة ..

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