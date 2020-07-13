شكرا لقرائتكم خبر عن "كل واحد فى طريق" .. أوكا وأورتيجا ينفصلان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدون مقدمات وبشكل مفاجئ أعلن مطرب المهرجانات أورتيجا انفصاله الفني عن صديقه أوكا بعد 10 سنوات من التعاون فى العديد من أغانى المهرجانات، التى حققت نجاحات كبيرة وارتبط اسمهما سوياً طوال هذه السنوات.
وقال "أورتيجا" على إنستجرام أن انفصاله عن أوكا جاء بدون أى خلافات أو أزمات، واصفًا أوكا بأنهم أخوه وعشرة عمره وصديقه ورفيق حياته.. فما الذى حدث.. هذا ما نستعرضه في الفيديو التالي ..
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