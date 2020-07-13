شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة كامل للرئيس السيسى: مصر ساندة عليك يا ريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الكبيرة عايدة كامل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال حسابها على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت: "من شعب مصر العظيم العاشق لترابها إلى الخلوق المتربى بزيادة العاشق لمصر خريج أكاديمية الحى الشعبى العريق حى الجمالية الشبعان من بيته وأسرته، رئيس أكبر وأعرق دولة فى التاريخ وأكرم شعب، لا تيأس ولا يصيبك الإحباط من بعض الجرزان الذين لهم مطامع وأهداف البترول والدولارات، ولكن شعب مصر واثق كل الثقة أنك ستدخلهم الجحور، هذا إذا ما كانوا على قيد الحياة.. مصر ساندة عليك يا ريس واحنا الشعب كلنا فى ظهرك.. وحمايتك وسلامتك ضد الخونة الذين لا ينتمون لأى شىء سوى الدولار.. ربنا معاك.. ومصر كلها معاك يا ريس.. وعلى ببركة الله".

وفى سياق مختلف أحيت الفنانة القديرة عايدة كامل، مؤخرا ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عزمى، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة قديمة التقطت له فى أحد استديوهات التصوير لكن لم يتم معرفة سنة التقاطها بالتحديد، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت الفنانة القديرة، عبر حسابها على فيس بوك أيضا، رسالة رثاء لزوجها الراحل، قائلة: "كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين"، مضيفة: "أتحدث عن الزوج وأبو ابنى د.هشام عزمى المرحوم الفنان محمود عزمى.. رجاء وليس أمر أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".