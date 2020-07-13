شكرا لقرائتكم خبر عن بيتى هيتخرب وجوازتى هتبوظ.. القصة الكاملة لطلب متحرش من رانيا يوسف قبول اعتذاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، كما تصدرت قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع مشاركتها بفعالية في حملة "افضحي متحرش" التي تحث فيها الفتيات على الإعلان عن المتحرشين بهن.

ولم تتوقف الفنانة رانيا يوسف عن التغريد حول التحرش بالفتيات منذ أن شغلت هذه القضية تشغل الرأي العام المصري، كما أنها بدأت تنشر صورا وأسماء المتحرشين بها عبر الفضاء الإلكتروني على حساباتها الرسمية عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن حملة "افضحي متحرش" باتت تؤتي ثمارها.



رانيا يوسف على تويتر

وقالت الفنانة رانيا يوسف إن حملة "افضحي متحرش" بدأت تظهر نتائجها خاصة أن الناس شعرت بأنها تفعل شيئا خطأ فى حق الآخرين، حيث نشرت محادثة من أحد المتابعين يعتذر لها عما صدر منه، معلقة: "احنا بنقبل الاعتذار".

وتوصل أحد متابعيها عبر خدمة الرسائل قائلا: "أستاذة رانيا أرجوكي اقبلي اعتذاري وأنا متأسف جدا لحضرتك.. أنا بيتي هيتخرب.. أرجوكي اقبلي اعتذاري أنا راجل على الله.. آسف جدا لحضرتك.. أستاذة رانيا جوازتي هتبوظ بعد ما تعبت عشانها أرجوكي.. ارجوكي ربنا يسترها عليكي".

فيما غردت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر، واحنا بنقبل الاعتذار، والحمد لله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها.. حملة افضحي متحرش.. ماتخفيش".

رانيا يوسف

Advertisements

كما واصلت الفنانة رانيا يوسف حملتها ضد المتحرشين بها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشرت صورا لأربعة أشخاص وجهت لهم تهمة التحرش بها عن طريق الرسائل على صفحتها.

وقالت الفنانة رانيا يوسف عبر "تويتر" مساء اليوم: "تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه علي ألفاظ خادشة وسيتم تقديم بلاغ إلى مباحث الانترنت بتلك الرسائل.. افضحي متحرش.. ماتخفيش".

من ناحية أخرى، قالت الفنانة رانيا يوسف إنها قررت أن تفضح المتحرشين الذي يدخلون على صفحتها على إنستجرام ورسائل تحمل الكثير من الإهانة والتحرش، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة ذهول من الأخلاق التى وجدتها منذ أن قامت بفتح صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أنها وجدت أن نسب التحرش ارتفعت بالسيدات والرجال أيضا وحتى الأطفال، لذلك لا يمكن القول إن زيّ السيدات هو السبب فى التحرش.

وأضاف رانيا يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "أنا ناوية أنزل كل يوم 5 متحرشين على السوشيال ميديا، بصورهم وأسمائهم عشان الناس تعرفهم وتتجنبهم، ومش بس رجالة لا في ناس بتبعت تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش وحتى في رجالة بتدخل تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش، وأنا بجمع داتا كويسة جدا عشان لما أروح النيابة، وبطالب البنات متسمحش أن مخلوق يتحرش بيها".

وقالت: "الناس اللي بتقول لبس الستات طب الناس اللي بتتحرش بالرجالة والأطفال، وعلى فكرة في رسايل تهديد جاتلي عشان نشرت صور المتحرشين، هو ليه الست مش من حقها تعمل أكونت على السوشيال ميديا وتعمل اللي بيعمله الرجالة".

وأضافت: "لو نفتكر فتاة العتبة بنت واقفة مع أمها على المحطة، مسمعناش إن الراجل أتعاقب، وتفاقم الأمر بعد 25 سنة وبدأ يحصل تحرش بالأطفال والرجالة والمجبات والمنقبات".