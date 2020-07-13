شكرا لقرائتكم خبر عن "رمانك حداء".. أغنية جديدة لـ حنان ماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهيت المطربة حنان ماضى من تسجيل أغنية سنجل جديدة تحمل اسم "رمانك حداء"، وهى من كلمات الشاعر حسن رياض، وألحان على يوسف، وتوزيع الموسيقى أحمد محمود، وهندسة صوت جورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأسبوع المقبل على يوتيوب.

وتعد حنان ماضى واحدة من نجمات الغناء اللاتى قدمن العديد من الأغانى المتميزة منذ سنوات طويلة، كما تم الاستعانة بها لغناء العديد من تترات المسلسلات المهمة، ولها أكثر من ألبوم منها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" و"شباك قديم" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش عصفور فى ليلة مصر" و"كان وكان".

يذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت من معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثانى"، ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.