بعد اختفاء بطلة "جلي".. أغرب حوادث وفاة مشاهير هوليوود

أثار اختفاء الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا موجة في الحزن بين زملائها في الوسط الفني والجمهور على حد سواء.

ريفيرا، التي اشتهرت بدور سانتانا لوبيز في المسلسل الموسيقي Glee "جلي"، اختفت خلال ذهابها للسباحة مع ابنها في بحيرة بيرو بكاليفورنيا، الأربعاء الماضي، ولا تزال عملية البحث عن جثتها قائمة حتى الآن.

حادثة "ريفيرا" ليست الوحيدة، إذ تعرض نجوم هوليوود عبر التاريخ إلى حوادث مفجعة، يرصدها موقع "وندر وول" في التقرير التالي.



1- كوبي براينت





تعرض نجمل كرة السلة الأمريكي كوبي براينت وابنته إلى حادثة مروعة، إذ تحطمت طائرته الخاصة خلال سفره لمشاركة ابنته في تدريب السلة الخاص بها، ليسفر عن موت 9 أشخاص من بينهم اللاعب وابنته.



2- بول والكر





رحل الممثل الأمريكي بول والكر عن عالمنا عام 2013 في حادث مريع يصعب تصديقه رغم مرور كل هذه الأعوام.

تحطمت سيارة الممثل مع زميله روجر رودس ومات على الفور متأثرًا بإصاباته المتفرقة.



3- جيمس دين





قبل رحيل بول والكر بأعوام، تعرض الممثل الأمريكي الواعد جيمس دين إلى حادثة مشابهة.

Advertisements

عام 1955، وقبل صدور 3 من أهم أفلام جيمس دين، تسابق الأخير بسيارته بورشة مع رولف فوريتش، مما أدى إلى تحطم السيارة ووفاة جيمس دين بكسر في رقبته، فيما نجا زميله؛ ليتوفي بعد 20 عامًا في حادث سيارة آخر.



4- ناتاشا ريتشاردسون





توفيت الممثلة الإنجليزية ناتاشا ريتشاردسون متأثرة بإصاباتها الدماغية الناجمة عن حادثة تزلج تعرضت لها عام 2009.

ريتشاردسون، التي كانت متزوجة من ليام نيسون في ذلك الوقت، قررت أخذ دروس تزلج، إلا أن جلسة التعلم انتهت بسقوطها واصطدام رأسها بالثلج، فيما نصحها المدرب بالذهاب للمستشفى، سخرت الممثلة وأجابته بأنها بخير.

بمرور الوقت ازدادت إصابة "ريتشاردسون" سوءًا وانتقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بسكتة دماغية؛ ليقرر الأطباء أن الوقت قد فات وأعلنوا وفاتها.



5- أنتون يليشن





تعرض الممثل الروسي أنتون يليشن إلى واحدة من أسوأ الحوادث التي تعرض لها المشاهير على الإطلاق.

عام 2016، ترك الممثل سيارته الجيب تعمل بعد نزوله منها، لتتحرك السيارة وتصدمه مؤدية إلى انسحاقه ووفاته على الفور.



6- ستيف إروين

يشتهر ستيف إروين، أو صائد التماسيح بقدرته على التعامل مع أشد الحيوانات خطورة، إلا أنه لقي مصرعه على يد أحدها لسوء حظه.

في أحد رحلاته عام 2006، تعرض إروين للطعن أكثر من مرة في قلبه من قبل سمك الرقيطة، المعروف بخطورته وسميته، مما أدى لوفاته على الفور.



