شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع من وفاتها.. رجاء الجداوى تبكى أثناء الحديث عن زوجها فى لقاء قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة مرت على وفاة الفنانة رجاء الجداوى، والتى تركت إرثا كبيرا فى الفن المصرى على مدار أكثر من 50 عاما، حيث تنوعت أعمالها بين السينما والدراما والمسرح، وتحولت إلى أيقونة الفن والجمال والأناقة فى آن واحد، حيث ما زال النجوم والفنانون يستعيدون ذكرياتهم معها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

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ليس الفنانون فحسب، الذين يتذكرون الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى، ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعى أيضا، حيث انتشر فى الساعات الأخيرة فيديو للراحلة وهى تتحدث فى برنامج تليفزيونى على قناة الحياة، عن لحظة وفاة زوجها، وشعورها بعد وفاته اللاعب السابق حسن مختار.



رجاء الجداوى

وقالت رجاء الجداوى لبرنامج فحص شامل، الذى كانت تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب: "أسوأ حاجة فى الدنيا الفراق.. الموت علينا حق وماحدش عارف هيموت امتى.. لكن الفراق صعب.. انك تبقى عايشة بتتنفسى نفس الأكسجين مع حد فاهمك من غير ماتتكلمى .. يطبطب عليكى.. قبل ما بقول الحاجة يكون هو عارفها.. إنسان شريف ونضيف.. وعلى قد مانا حزينة على قد مانا عارفة إن شاء الله ربنا كارمه هناك"، واختتمت مداعبة والدموع فى عينيها: "بس قولتله مش عاوزاك تتجوز لغاية ما أجيلك".