شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تهدى جزءا من مقتنياتها للمركز القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق حاليا جناحا للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح. ودعما لهذا المشروع الثقافي التنويري أهدت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية جزءا من مقتنياتها، التي تشتمل على فستانها الذي جسدت به دورها بالعرض المسرحي سكة السلامة، وآخر ارتدته خلال أداء شخصيتها بعرض الفتى مهران وحقيبة يد كانت تستخدمها في دورها بالعرض المسرحي خيال الظل، بالإضافة إلى النظارة الشخصية للقديرة سميحة أيوب والقلم الخاص بها. ووعدت الفنانة القديرة سميحة أيوب الفنان القدير ياسر صادق بإهداء المركز مجموعة أخرى من مقتنياتها الشخصية خلال الفترة القادمة، دعما للمشروع الطموح الجاري تنفيذه حاليا لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي.

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