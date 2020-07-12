شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مغنى الراب الأمريكى ليل مارلو بالرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع ديلي ميل مقتل مغني الراب الأمريكى ليل مارلو، البالغ من العمر 30 عاما، وذلك بعد تلقيه رصاصة أودت بحياته فى أتلانتا، حيث عثرت عليه الشرطة داخل سيارته بالطريق السريع وسط المدينة وتعتقد الشرطة أنه كان مستهدفا.

ويبدو أن النجوم العالميين يمرون بوقت عصيب، حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اختفاء الممثلة نايا ريفيرا والتي يعتقد أنها غرقت في بحيرة بيرو، وقالت الشرطة إن احتمال العثور على الابنة حية "ضئيل جدا"، وخلال عمليات البحث عثرت الشرطة على الابن خوسيه، وكان من الصعب فى البداية استجوابه بسبب الصدمة التى حلت به، وبعد أن استعاد توازنه فى وقت لاحق، قال الطفل إنه شاهد والدته وهى "تختفى تحت الماء".

وبحسب الشرطة، فإن هناك تعقيدات تحيط بعملية البحث عن الأم، بسبب طبيعة مياه البحيرة الموحلة، ونشرت مقاطع فيديو تظهر ضعف الرؤية فى مياه البحيرة، فيما استعانت السلطات بغواصة صغيرة للبحث تحت مياه البحيرة، بعد أن تعذر استخدام الأدوات الأخرى.

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