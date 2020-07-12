شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات يوجهن أسئلة وحكم للجمهور.. نوال الزغبى تغرد عن قلة الأدب وكندة علوش تسأل عن شعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص نجوم الفن على مشاركة متابعيهم وجمهورهم عبر حساباتهم الشخصية في منصات السوشيال ميديا، بمقاطع الفيديو وصورهم خلال الأنشطة اليومية، ومنهم من يوجه الأسئلة أو الحكم والأمثلة إلى متابعيهم لمشاركتهم في النقاش والحوار.

فى إطار ذلك، وجهت الفنانة نوال الزغبي إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حكمة قالت فيها: "سكت المؤدب من أدبه.. فظن قليل الأدب أنه أسكته".

من جانبها، نشرت الفنانة سيمون أبياتا شعرية عبر حسابها الرسمي على تويتر: "النفس تقبل مثل ماتقبل الخيل.. وتصد لو أن النعم مستديمة.. شيٍ تخافه من عقوبه وتنكيل.. وشيٍ تعافه من كرامه وشيمه".

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في سياق متصل، شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة لها معلقة: "هل الحب من النظرة الأولى موجود؟".

في الوقت ذاته، نشرت الفنانة كندة علوش صورة قديمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، موجهة حديثها إلى الجمهور قائلة: "قصير وفاتح ولا طويل وغامق؟".