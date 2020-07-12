شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية تطرب جمهورها بأغنية "أنت ياه" داخل سياراتها فى الساحل الشمالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة لطيفة التونسية الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، وتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا بين الحين والآخر بصور ومقاطع فيديو لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، مقطع فيديو أثناء تواجدها داخل السيارة في الساحل الشمالية وهي تغني "أنت ياه"، معلقة: "انت ياه ياللي عمري ما شفت زيك في الحياة، إنت ياه، مباشر من الساحل الشمالي".

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كما شاركت النجمة التونسية لطيفة متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها من عطلتها الأخيرة التى قضتها على إحدى شواطئ الساحل الشمالي، وهي تداعب الأمواج.

ونشرت لطيفة الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي تداعب الأمواج وفي الخلفية اغنيتها الأخيرة أنا عشت عمري، التي طرحتها منذ خمسة أشهر، وكتبت: "أخبار أجواء الصيف معاكم أيه، مين شاف البحر ومين لسه؟".

وكانت لطيفة قد أعلنت منذ أيام أنها بصدد تحقيق مفاجأة قريبًا لجمهورها ومتابعيها، من خلال تصوير فيديو كليب من أحد أغانيها التى طرحتها مؤخرًا، معربة عن حبها واشتياقها لجمهورها.

وقالت لطيفة، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "مفاجأة جديدة بحضرهالكم.. كليب جديد هتشوفوه قريب قوى.. بحبكم"، مشوقة جمهورها: "بقالنا كتير مصورناش فيديو كليب.. تفتكروا الكليب هيكون تونسى ولا مصرى".