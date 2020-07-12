شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تعلن اعتزامها تقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد المتحرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الفنانة رانيا يوسف حملتها ضد المتحرشين بها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشرت صورا لأربعة أشخاص وجهت لهم تهمة التحرش بها عن طريق الرسائل على صفحتها.

رانيا يوسف عبر تويتر

وقالت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه علي ألفاظ خادشة وسيتم تقديم بلاغ إلى مباحث الانترنت بتلك الرسائل.. افضحي متحرش.. ماتخفيش".

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وفى وقت سابق، قالت الفنانة رانيا يوسف إنها قررت أن تفضح المتحرشين الذي يدخلون على صفحتها على إنستجرام ورسائل تحمل الكثير من الإهانة والتحرش، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة ذهول من الأخلاق التي وجدتها منذ أن قامت بفتح صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أنها وجدت أن نسب التحرش ارتفعت بالسيدات والرجال أيضا وحتى الأطفال، لذلك لا يمكن القول إن زيّ السيدات هو السبب في التحرش.

وأضاف رانيا يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أنا ناوية أنزل كل يوم 5 متحرشين على السوشيال ميديا، بصورهم وأسمائهم عشان الناس تعرفهم وتتجنبهم، ومش بس رجالة لا في ناس بتبعت تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش وحتى في رجالة بتدخل تقولي إنهم اتعرضوا للتحرش، وأنا بجمع داتا كويسة جدا عشان لما أروح النيابة، وبطالب البنات متسمحش أن مخلوق يتحرش بيها".

وقالت: "الناس اللي بتقول لبس الستات طب الناس اللي بتتحرش بالرجالة والأطفال، وعلى فكرة في رسايل تهديد جاتلي عشان نشرت صور المتحرشين، هو ليه الست مش من حقها تعمل أكونت على السوشيال ميديا وتعمل اللي بيعمله الرجالة".

وأضافت: "لو نفتكر فتاة العتبة بنت واقفة مع أمها على المحطة، مسمعناش إن الراجل أتعاقب، وتفاقم الأمر بعد 25 سنة وبدأ يحصل تحرش بالأطفال والرجالة والمجبات والمنقبات".