شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تستعيد ذكرياتها مع هبة مجدي بصورة أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن حنينها لعودة الشعائر الدينية بالذهاب إلى الأراضي المقدسة في المملكة السعودية، باستعادة لحظة روحانية شاركتها فيها زميلتها الفنانة هبة مجدي وهما تؤديان الشعائر الدينية من المسجد الحرام، حيث شاركت ريهام عبد الغفور بصورة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، وتظهر معها هبة مجدي وهما تقفان أمام الكعبة.

وكانت قد احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور، بمرور 20 عاما على ظهورها الأول فى مجال الفن الدراما، وذلك فى أول مشاركة لها من خلال مسلسل العائلة والناس، الذى عرض عام 2000 مع النجوم كمال الشناوى، يوسف شعبان، فردوس عبد الحميد، عزت أبو عوف وغيرهم.



ريهام عبد الغفور وهبه مجدى

ونشرت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام، صورة من تتر مقدمة المسلسل مدون بجملة "ولأول مرة.. ريهام عبد الغفور"، صحبتها بتعليق: "كان ياما كان".

Advertisements

مسلسل العائلة والناس، هو دراما اجتماعية تقع أحداثها فى حى شعبى حول إحدى العائلات التى تعيش حياة سعيدة ولكن تؤرق حياتهم بعض المشكلات الطارئة، خاصة علاقتهم بأهالى الحى، وهو قصة وسيناريو وحوار مجدى صابر، موسيقى تصويرية ياسر عبد الرحمن، إخراج محمد فاضل، وقام ببطولته كمال الشناوى، يوسف شعبان، فردوس عبد الحميد، عزت أبو عوف، نهال عنبر، جمال إسماعيل، سيد عبد الكريم، محمد الشقنقيرى، محمد عبد الحافظ، هدى هانى، كارولين خليل، سعاد حسين، غادة عبد الرازق.

وشهد المسلسل ظهور فنانين لأول مرة، منهم ريهام عبد الغفور، خالد سرحان، زينب إسماعيل، حسام فارس، لقاء سويدان، كمال عطية، محمد البيطار، إيمان عبد الوهاب، وضيوف الحلقات الفنانين محمد السبع، عبد الغنى ناصر، حسن الديب وغيرهم من الفنانين.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور، وجهت مؤخرًا رسالة إلى أطباء مصر، ‏لجهودهم فى مكافحة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ‏الآلاف وحصد أروح العشرات فى مصر، ونشرت ريهام فيديو ‏قصير تتوجه من خلال بالشكر إلى الأطباء.‏