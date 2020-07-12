شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إنفاق جوين ستيفانى وبليك شيلتون 10 ملايين دولار على حفلى زفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تنفق جوين ستيفاني وبليك شيلتون 10 ملايين دولار على إقامة حفلى زفاف منفصلين؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية و هو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي و عشاقي النجمين من حول العالم ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " المعني في التحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم نفي تماما ما تردد ووصفه بالشائعة ، وأكد الموقع أن المجلة التي تسببت في نشر هذه الشائعة نشرت عددا من القصص المختلقة حول جوين و شيلتون فيما قبل .

وقد بدأت الشائعة بتصدر صورة النجمين لمجلة Us Weekly مع عنوان يؤكد أن حفل الزفاف اقترب ، و العنوان هو "العد التنازلي لحفل الزفاف" بل احتفالين فخمين بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار .

وأشار التقرير أن واحد من هذه الحفلات سيقام في مزرعة شيلتون في أوكلاهوما والآخر في قصرهم في لوس أنجلوس ، و يقول مصدر :"سيكون هذان اليومان الأكثر خصوصية في حياتهما ، سيقوم النجمين بالتركيز في أدق تفاصيل الحفلين ، و من المفترض أن الثنائي يخططان لـ "موعد زفاف في يوليو و آخر في شهر أغسطس" ، و يسعي النجمين ليكون هذا الحفل ضخم ومثير للاهتمام إضافة الي حضور حوالي 200 شخص من أقاربهم وأصدقائهم ، حيث يتمني النجمين تواجد جميع احبائهم حولهم .