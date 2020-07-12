خاص| تفاصيل تعاقد حمو بيكا مع شركة روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة له، بجانب شعار شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مشيرا لعمل يجمعه بالشركة.

وقال سعيد إمام، مدير شركة روتانا بالقاهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بالفعل تم الإتفاق مع مغني المهرجانات حمو بيكا، للتوزيع الديجيتال لبعض أغانيه في الفترة القادمة، ونعد للكشف رسميا عن تفاصيله"

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ونشر حمو بيكا صورته عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق قائلًا: "قريبا".

وانهالت التعليقات من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تحمسوا لذلك العمل الجديد الذي سيطرحه قريبا، متمنيين له النجاح.

بيكا كان قد تصدر اسمه قائمة 17 فرقة ومطربي مهرجانات، أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع التعامل معهم..