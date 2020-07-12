أول تعليق من مؤلف "سيف الله" عن اعتذار ياسر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

نفى المؤلف الشاب إسلام حافظ، انسحاب الفنان ياسر جلال عن بطولة مسلسل "سيف الله"، كما نفى توقف تصوير العمل.

وكتب حافظ، عبر حسابه على فيسبوك: "كأسرة العمل نود أن نوضح أن العمل على مسلسل سيف الله، ما يزال مستمرا، فنحن أمام عمل درامي ضخم وصعب للغاية ولا يمكن تفويت أية دقيقة دون أن نتعب ونبذل جهدا كبيرا، فهذه النوعية من المشروعات الدرامية شاقة للغاية ويظل العمل عليه حتى تصوير المشهد الأخير منه".

وتابع: "وارد جدا أثناء خوضنا لهذا المشوار الصعب أن يجد أحد عناصر العمل أنه غير قادر على الاستمرار أكثر من هذا، وبالتالي يأتي الوقت الذي يجب أن يجد هذا العنصر يدا تربت على كتفه وتشد من أزره حتى يكمل المشوار".

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وأضاف: "مسلسل سيف الله.. بطولة ياسر جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز".

يأتي هذا التوضيح بعد أيام قليلة من إعلان الفنان ياسر جلال خبر تقدمه بالاعتذار عن بطولة المسلسل بعد أن وجد أن المسلسل بحاجة إلى مجهود خرافي بجانب فترة إعداد طويلة جدًا، مضيفًا أن شخصية الصحابي خالد بن الوليد هى شخصية عظيمة وتحتاج إلى مسؤولية كبيرة، وتحتاج إلى فترة تحضير جسمانية وبدنية.