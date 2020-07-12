أيمن بهجت قمر عن تريزيجيه: "أرجل واحد وإنسان محترم ومتربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على تهنئة اللاعب محمود حسن تريزيجيه، على أداءه في مباراة فريقه أستون فيلا أمام كريستال بالاس، التي أقيمت مساء اليوم.

وكتب أيمن، عبر حسابه على تويتر: "تريزيجيه ده، أرجل واحد بجد، وله معايا موقف عمري ما هنساه، ربنا هيكرمه أكتر وأكتر عشان إنسان محترم ومتربي".

وأضاف في تدوينة أخرى: "‏‎‎‎ولاد الأصول، بيبانوا وكفاية محبة ولادي ليك ومحبتنا كلنا".

يذكر أن، محمود تريزيجيه، أحرز هدفين لفريقه أمام كريستال بالاس، في الجولة ال٣٥ من الدوري الإنجليزي.