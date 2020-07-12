نبيلة عبيد لنجلاء فتحي: "وحشتيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، على توجيه رسالة للفنانة نجلاء فتحي.

ونشرت نبيلة، مشهد يجمعها مع نجلاء من فيلم الشريدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشريدة.. من أحلى الأفلام.. ودي فرصة سعيدة علشان أبعت تحياتي للصديقة الجميلة الزميلة نجلاء فتحي.. وأقولها وحشتيني".

"الشريدة" مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الإسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، وشارك في بطولته: نجلاء فتحي ومحمود ياسين، وإيمان،وإنعام سالوسة وصلاح نظمي، وتم إنتاجه عام 1980 وأخرجه أشرف فهمي وكتب السيناريو أحمد صالح.

يذكر أن نبيلة عبيد، شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف.