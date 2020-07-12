شيكو يحتفل بتصدر "قلب أمه" للمركز الثاني على نتفليكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان شيكو، على الإحتفال بتصدر فيلمه السينمائي "قلب أمه" تريندينج نتفليكس، بعد حصده للمركز الثاني بين الأفلام المعروضة.

ونشر شيكو، صورة توضيحية لترتيب الأعمال المتصدرة على نتفليكس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "قلب أمه رقم ٢ في مصر النهاردة على تريندينج نتفليكس مصر".

الفيلم يدور في إطار كوميدي، حول مجرم يدعى "تختوخ"، يتعرض لحادث، ويتم نقل قلب سيدة له، ويعيش بعدها بمشاعر حنان تجاه ابنها الوحيد.

الفيلم بطولة شيكو، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود الليثي، نور قدري، محمد أسامة، ومن إخراج عمرو صلاح.