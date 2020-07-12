خـالد عـبد الرحمن يستعد لطرح أحدث أغانيه "تنتخي بي"



يستعد الفنان السعودي خالد عبد الرحمن لطرح أحدث أغانيه، والني تحمل عنوان "تنتخي بي" غدًا الاثنين عبر تطبيق الأغاني الشهير "ديزر".



أغنية "تنتخي بي" من كلمات الأمير محمد بن عبد

العزيز بن محمد، وألحان ناصر الصالح.

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وكان "عبد الرحمن" قد تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى، ثم انتشرت له صور من

داخل المستشفى، تبين لاحقاً أنها من مسلسل "ضرب الرمل" الذي شارك في بطولته في موسم دراما رمضان المنقضي.

جدير بالذكر أن الفنان خالد عبد الرحمن يستعد لإحياء حفل غنائي على طريقة "الأونلاين" يوم الخميس المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.