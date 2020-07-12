للمرة الثانية .. سعد لـمجرد يقرر تأجيل طرح "عدى الكلام"



أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد، تأجيل طرح أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، وذلك للمرة الثانية، حيث نشر "لمجرد" فيديو عبر حسابه الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "لمجرد" على الفيديو قائلًا: "حدادا على الفنانين والاصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء .. سنأجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو باذن الله .. اللهم ارحمهم جميعا". إلى دار البقاء .. سنأجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو باذن الله .. اللهم ارحمهم جميعا". شاهد الفيديو .. جدير بالذكر ان قد قرر النجم المغربي سعد لمجرد، تأجيل طرح أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "عدى الكلام"، والتي كان من المقرر طرحها يوم الأحد الماضي، وذلك حدادا على روح الفنانة القديرة رجاء الجداوى التي وافتها المنية في نفس اليوم عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع

سعد لمجرد، تأجيل طرح أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "عدى الكلام"، والتي كان من المقرر طرحها يوم الأحد الماضي، وذلك حدادا على روح الفنانة القديرة رجاء الجداوى التي وافتها المنية في نفس اليوم عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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