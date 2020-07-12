تداول بعض رواد مواقع السوشيال ميديا شائعة خضوع النجم الكبير تامر حسني لعلميات تجميل، مما إدى إلى نحافة جسمه بشكل ملحوظ.
وكشفت مصادر مقربة بأن تامر حسني لم يخضع لأي
وفيلم مش أنا من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي، أسما سليمان، ياسمين البشبيشي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار شائعة خضوعه لعملية تجميل .. تفاصيل نحافة تامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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