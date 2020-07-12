بعد انتشار شائعة خضوعه لعملية تجميل .. تفاصيل نحافة تامر حسني

تداول بعض رواد مواقع السوشيال ميديا شائعة خضوع النجم الكبير تامر حسني لعلميات تجميل، مما إدى إلى نحافة جسمه بشكل ملحوظ.

وكشفت مصادر مقربة بأن تامر حسني لم يخضع لأي

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من تلك العلميات، وإنما خضع لتمارين شاقة حيث خسر أكثر من 25 كليو جرام من وزنه، وذلك من أجل تجسيده شخصية حسن الذي يصاب بحالة نفسية سيئة جدًا من خلال الفيلم، وذلك بسبب مرض والدته، والتي تبرطه بها علاقة قوية جدًا، وكان شديد الحرص دائمًا على الجلوس معها.

وفيلم مش أنا من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي، أسما سليمان، ياسمين البشبيشي.