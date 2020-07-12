يخوض المصور الخليجي نواف عبدالصمد أولى تجاربه السينمائية، حيث سيشارك في فيلم "الراية"، وهو فيلم تاريخي أكشن، سيتم تصويره في عدة دول عربية منها مصر والأردن والكويت، ومن المقرر أن يعرض العمل من خلال منصة Netflix العالمية.
وكانت التحضيرات للفيلم قد توقفتبسبب انتشار جائحة كورونا، والتي بسببها تم ايقاف التحضيرات، واختيار أماكن التصوير المناسبة.
مص
ويعتبر نواف عبدالصمد من أهم المصورين في تاريخ السينما والدراما الكويتية، حيث تم تكريمه من إدارة مهرجان «عيون السينمائي» كأفضل
كما تم اختياره ضمن فريق عمل أضخم مسلسل عربي طويل يتم تصويره حاليا في دبي بعنوان «الميراث» وهو إنتاج مشترك بين mbc وtwofour 54.
والميراث من تأليف البريطاني توني جوردن، صاحب المسلسل الطويل إيست إندرز، ومن المقرر تصويره 2020 بين دبي وعدد من الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقفه بسبب كورونا.. الراية تجربة سينمائية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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