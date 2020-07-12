تأجيل حفل محمد منير بدار الأوبرا

قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان محمد منير، والذى كان مقرر إقامته مساء الخميس المقبل بناء على رغبة الفنان على أن يتم تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا، ولم يكشف منير عن سبب التأجيل.

وكان الكينج أطل على جمهوره من منزله فى حفل أون لاين منذ

شهر تقريبا، وصارح محبيه بأنه قام بإجراء عملية جراحية فى مفصل الحوض وأجبرته هذه الجراحة على الابتعاد والغياب عن الجمهور.

وأشار إلى أنه يقوم بعمل جلسات علاج طبيعى تحت إشراف طبيبة ألمانية، مؤكدا أن الجراحة نجحت

وأعادته للحياة مرة أخرى.

ونهض محمد منير واقفا على قدميه أثناء الحفل كى يثبت للجمهور والمتابعين أنه بحالة صحية جيدة ووجه الشكر لكل الأطباء الذين قاموا بالإشراف على علاجه.

قدم محمد منير هذا الحفل من داخل منزله وقدم عددا كبيرا من أغنياته الرائعة مثل «وسط الدايرة،علمونى عنيكى، وحدوتة مصرية التى بكى بشدة أثناء غنائها، وقد شاركته الغناء المطربة دينا الوديدى.