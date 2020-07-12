بـالفيديو .. إنفصال أوكا وأورتيجا بدون ذِكر أسباب

أعلن المطرب الشعبي "أورتيجا" انفصاله فنياً، عن أوكا بعد تعاون إستمر منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "اورتيجا" في الفيديو ليوضح أسباب عدم ظهور صديقه اوكا فيبعض الأغاني التي قام بطرحها مؤخراً، حيث قال: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما".
شاهد الفيديو ..
صديقه "أوكا" من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.
وكان قد طرح "أورتيجا" مؤخراً أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة
يذكر ان الثنائي الشهير "اوكا و اورتيجا " قدما عدد كبير من الحفلات خلال مشوارهما في مصر والدول العربية، و خارج الوطن العربي، ومن أشهر أغنياتهم "هاتي بوسة يا بت"، "العب يالا"، "دلع بنات"، دوس بنزين"، "سوري"، و "لغة العيون".
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