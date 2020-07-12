بملابس رياضية .. كريم فهمي يشارك جمهوره أحدث صوره

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الصورة وهو يمارس تمريناته الرياضية مرتديًا ملابس رياضية مع كاب أسود.



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يذكر أن الفنان كريم فهمي شارك في الماراثون

الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.

تدور أحداث المسلسل حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

