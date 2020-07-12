احمد زاهر.. بطل مسلسل مي عمر الجديد

يواصل الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي، تصوير فيلم «زنزانة 7» بعد توقف أكثر من عام بسبب ارتباطات أبطاله بأعمال أخرى وانتشار فيروس كورونا، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الأبطال منهم: نضال الشافعى، ومايا نصري، ومن إخراج إبرام نشأت.

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يذكر أن أحمد زاهر قد انضم مؤخراً لمسلسل «لؤلؤ» للفنانة الشابة مي عمر ‏في أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة ‏بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذي ‏سيعرض خارج شهر رمضان، وتجسد مي دور مطربة اسمها لؤلؤ، ومن تأليف ‏زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام.

وكان زاهر قد حقق نجاحاً في رمضان الماضي، من خلال دور فتحي في مسلسل «البرنس»، الذي شارك في بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من نجوم الفن.

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