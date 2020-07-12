فيروس كورونا يتسلل إلى عائلة اميتاب باتشان.. ابنته وزوجته تكشفان عن إصابتهما

ضجة كبيرة أثيرت في كافة دول العالم بعد الإعلان عن إصابة النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان وعائلته بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى بكافة دول العالم.

وقد أفادت تقارير عالمية أن زوجة نجل أميتاب باتشان النجمة الهندية إيشواريا قد أصيبت بفيروس كورونا، وأيضاً زوجة أميتاب باتشان أيضاً قد ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي أجرتها وتبين أنها مصابة أيضاً بالفيروس، وتم احتجاز العائلة بأكلمها بأحد المستشفيات الكبرى، وتتم متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

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وكان نجل النجم العالمي أميتاب باتشان قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا عن طريق حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتغريدة قال من خلالها: «في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة، ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئاً وليس الذعر، شكراً لكم».

أما صاحب الـ77 عاماً النجم أميتاب باتشان؛ فقد أعلن عن إصابته بالفيروس قائلاً: «أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفي انتظار النتائج، كل من كان على مقربة مني خلال الـ10 أيام الماضية، يرجى أن يخضع للاختبار».

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