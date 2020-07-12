الفنان المغربي نعمان بلعياشي يعود للكليبات من بوابة الأكشن

أصدر الفنان المغربي نعمان بلعياشي يوم السبت، عبر قناته الرسمية على اليوتوب، فيديو كليب أغنيته الجديدة «ALLO» من كلماته وألحانه، وتوزيع سامي الزناتي، أما الميكساج والماسترينغ سطيف الوردي، وتم تسجيل الأغنية بأستديو RedOne Records Mena.

وعمل نعمان بلعياشي على تصوير أغنية «آلو» على طريقة «الفيديو كليب»، باستعمال أحدث تقنيات التصوير وأكثرها تطوراً، تحت إدارة المخرج رضوان أقلعي، الذي وصفه بلعياشي بالمجتهد والمتميز.

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العمل الجديد من الأغاني القديمة التي كتبها نعمان بلعياشي خلال إعداده لأغنية «مدامتي» التي لاقت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم العربي.

الكليب الجديد يحمل أفكاراً مبتكرة ومشاهد أكشن كتلك التي يتم استخدامها في أفلام الأكشن بالسينما.

جدير بالذكر، أن نعمان بلعياشي اشتهر بأغنيته «مدامتي» التي حققت أزيد من 74 مليون مشاهدة؛ لتتوالى بعدها الأعمال الناجحة «بنت الحومة»، «ميا مور»، «جمالي»، «باينا»، التي ساهمت في تعزيز شهرة النجم المغربي وطنياً وعربياً.

وشارك نعمان بلعياشي في العديد من المهرجانات والحفلات حول العالم، وأحيا أهم سهرات المهرجانات الوطنية، أبرزها مشاركته في الدورة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم.



شاهدي الأغنية :