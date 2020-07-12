إحالة الإعلامي اللبناني نيشان للمحاكمة بسبب "أردوغان"

رنا صلاح الدين - أقامت السفارة التركية في بيروت دعوى قضائية ضد الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان في المحاكم اللبنانية بتهمة إهانة تركيا، وذلك بسبب تصريحاته في برنامج "أنا هيك".

وذلك بعد أن وصف نيشان، خلال إحدى حلقات برنامجه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"العثماني الخبيث"، وذلك ردا على رسالة تلقاها من أحد متابعي برنامجه تهاجمه وتصفه باللاجئ في لبنان لكون أصوله أرمينية، مما أغضبه ودفعه لسب تركيا.

نيشان

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ومن جانبها، أعلنت السفارة التركية في بيروت تقدمها بشكوى إلى السلطات اللبنانية ضد الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، بسبب شتمه تركيا ورئيسها، واعتبرت أن هذه التصرياحات لا تندرج في إطار حرية التعبير، وطالبت وزارة الخارجية اللبنانية بالتحرك.

وأحالت النيابة العامة في بيروت الإعلامي اللبناني إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى تركيا، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه بناء على الإخبار المقدم للنيابة العامة بحق الإعلامي نيشان، تمت إحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت.

نيشان