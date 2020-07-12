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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة ظهور أميتاب باتشان فى فيديو من داخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر
ولكن موقع India TV حرص على كشف الحقيقية، مؤكدًا أن هذا الفيديو فيديو قديم وقام النجم الهندي بتصويره في أبريل الماضي قبل إثابته بفيروس كورونا وكان يوجه من خلاله الشكر لكل الأطباء والممرضين مطالبًا الجميع بعدم الذعر والخوف من فيروس كورونا.
وكتب النجم الهندي في تغريدة له، صاحب الـ77 عامًا، بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد ، إيجابية التحليل.
ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.
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