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تعرف على حقيقة ظهور أميتاب باتشان فى فيديو من داخل المستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو زعموا أنه فيديو لايف بثه النجم الهندي أميتاب باتشان من داخل المستشفى وذلك ليطمئن الجمهور عليه وليشكر الأطباء والممرضين، وهو الفيديو الذى جعل محبيه يشعرون بتحسن كبير في حالته لأنه بدا بصحة جيدة جدًا.

 

 

ولكن موقع India TV حرص على كشف الحقيقية، مؤكدًا أن هذا الفيديو فيديو قديم وقام النجم الهندي بتصويره في أبريل الماضي قبل إثابته بفيروس وكان يوجه من خلاله الشكر لكل الأطباء والممرضين مطالبًا الجميع بعدم الذعر والخوف من فيروس كورونا.

 

وكتب النجم الهندي في تغريدة له، صاحب الـ77 عامًا، بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد ، إيجابية التحليل.

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ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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